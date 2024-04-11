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Gazeteci Mütefekkir Sadık Albayrak'ın hayatının 2. bölümü VAV TV'de yayınlanan Yüzler ve İzler belgeselinde

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Giriş: 11.04.2024 20:54
VAV TV'de Hikmet Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Yüzler ve İzler programının konuğu Mütefekkir, Gazeteci, Yazar Sadık Albayrak. Programın 2. bölümü bugün 21.00'de izleyicilerle buluşacak.
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