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Gaspçıdan kendini korumak isterken katil oldu

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Giriş: 05.01.2022 15:55
Tornavidalı gasp şüphelisini öldürerek katil olan Enes Kör ile ilgili gün yüzüne çıkan bilgiler ilgi topladı. Üniversitede uluslararası ilişkiler bölümünde öğrenim gördüğü belirtilen Enes'in hasta annesi ve ağabeyi ile oturduğu evin geçimine destek olmak için çalıştığı belirtildi. Diğer taraftan Enes, emniyete verdiği ifadesinde "Öldüğünü daha sonra çalıştığım depoya gelip beni gözaltına alan polisten öğrendim. Çok üzüldüm. Canım yanıyor." dedi.
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