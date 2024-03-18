18 Mart 2024, Pazartesi
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Galler Prensesi nerede? Kate Middleton öldü mü?
Son dönemde İngiliz Kraliyet Ailesi üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Bu kez de Kate Middleton'ın aralık ayından bu yana kamuoyu karşısına çıkmaması merak konusu oldu. Kimileri “Kate ve William boşanıyor” dedi, kimileri ise Galler prensesinin öldüğünü dahi iddia etti. Peki Londra'da neler oluyor? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.