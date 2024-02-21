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Galata Kulesi bakır alemine yeniden kavuştu! A Haber havadan görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 13:52
Galata Kulesi'nde 1 Kasım'da başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında 63 metre yükseklikteki 270 kiloluk bakır alem indirilmişti. Konservasyon çalışmaları tamamlanan alem yeniden takıldı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
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Galata bakır alemine kavuştu! A Haber havadan görüntüledi
Galata bakır alemine kavuştu! A Haber havadan görüntüledi
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