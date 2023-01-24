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Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 22. yılı

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Giriş: 24.01.2023 15:56
Diyarbakır'ın efsane Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 polis memuru ile şehit edildi. Başta Diyarbakır ve Türkiye'nin gönlünü fetheden Okkan'ın ölümü üzerindeki sır perdesi hala kaldırılmış değil.
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Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 22. yılı
Gaffar Okkan’ın şehit edilişinin 22. yılı
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