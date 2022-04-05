Futbol sahası soğan tarlası oldu

Kocaeli İzmit Belediyesi, ilçeye bağlı Bağlıca köyüne futbol sahası sözü verdi. Ancak proje üç yıldır tamamlanamayınca, muhtar ve köy sakinleri ilginç bir protestoya imza attı. İzmit Belediyesi'nin 3 yıldır yapamadığı sahaya soğan ektiler. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı.

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