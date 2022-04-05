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Futbol sahası soğan tarlası oldu

A Haber
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Giriş: 05.04.2022 13:52
Kocaeli İzmit Belediyesi, ilçeye bağlı Bağlıca köyüne futbol sahası sözü verdi. Ancak proje üç yıldır tamamlanamayınca, muhtar ve köy sakinleri ilginç bir protestoya imza attı. İzmit Belediyesi'nin 3 yıldır yapamadığı sahaya soğan ektiler. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı.
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Futbol sahası soğan tarlası oldu
Futbol sahası soğan tarlası oldu
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