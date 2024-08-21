Futbol maçı sırasında öyle bir şey yaptı ki...

Peru'daki futbol maçında görenleri hayrete düşüren anlar kayda geçti. Sakatlanan oyuncunun tedavisi sürerken bir diğer oyuncu öyle bir şey yaptı ki hakem futbolcuya kırmızı kart gösterdi. İşte o anlar...

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