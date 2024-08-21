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Futbol maçı sırasında öyle bir şey yaptı ki...

Futbol maçı sırasında öyle bir şey yaptı ki...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 09:28
Peru'daki futbol maçında görenleri hayrete düşüren anlar kayda geçti. Sakatlanan oyuncunun tedavisi sürerken bir diğer oyuncu öyle bir şey yaptı ki hakem futbolcuya kırmızı kart gösterdi. İşte o anlar...
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