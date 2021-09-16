Furkan Korkmaz ile görüntülenmişti! İrem Sak’tan aşk açıklaması geldi

Bir süredir aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen İrem Sak ve basketbolcu Furkan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde ilk kez yan yana görüntülenmişti. Yeniköy'de bir mekana girerken görüntülenen ikili, aralarında çıkan aşk dedikodularına cevap vermemişti. Etiler'de kameralara yakalanan İrem Sak, ilişki haberleri sonrası ilk kez konuştu.