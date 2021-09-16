16 Eylül 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Furkan Korkmaz ile görüntülenmişti! İrem Sak’tan aşk açıklaması geldi

Furkan Korkmaz ile görüntülenmişti! İrem Sak’tan aşk açıklaması geldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2021 11:00
Bir süredir aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen İrem Sak ve basketbolcu Furkan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde ilk kez yan yana görüntülenmişti. Yeniköy'de bir mekana girerken görüntülenen ikili, aralarında çıkan aşk dedikodularına cevap vermemişti. Etiler'de kameralara yakalanan İrem Sak, ilişki haberleri sonrası ilk kez konuştu.
Dehşete düşüren kavga kamerada
Dehşete düşüren kavga kamerada
İrem Sak’tan aşk açıklaması geldi
İrem Sak’tan aşk açıklaması geldi
Hem tek teker üzerinde ilerledi hem kırmızı ışıkta geçti
Hem tek teker üzerinde ilerledi hem kırmızı ışıkta geçti
İçler acısı görüntüler
İçler acısı görüntüler
Kaza anı kamerada
Kaza anı kamerada
SpaceX’ten sivil uzay seyahati
SpaceX'ten sivil uzay seyahati
Ayılardan futbol resitali!
Ayılardan futbol resitali!
Aşırı hız yine can aldı
Aşırı hız yine can aldı
Çin’deki deprem anı kamerada
Çin'deki deprem anı kamerada
Karantina yasağını deldi Abarttınız dedi
Karantina yasağını deldi "Abarttınız" dedi
Sakarya’da hortum paniği
Sakarya'da hortum paniği
Kaza yapan sürücüden yürek burkan sözler
Kaza yapan sürücüden yürek burkan sözler
Daha Fazla Video Göster