Fuhuş için gittikleri evde satırla gasp edildiler | Başkentte şoke eden olay

Ankara Emniyeti fuhuş için çağrıldıkları evlerde gasp edilen yüzlerce erkeğin şikayeti üzerine harekete geçti. Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen "yarasa kız" operasyonunda115 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri düzenlediği operasyonda ele geçirilen satır ise dikkat çekti.

Fuhuş için eve aldıkları erkekleri gasp edip gönderdiler son zamanlarda artan şikayetler üzerine harekete geçen polisler 115 kişilik 'yarasa kız' çetesini büyük bir operasyonla çökertti.

Ankara'da polis bir süredir fuhuş için gittikleri evlerde gasp edilen erkeklerden gelen şikayetlerle karşı karşıya kalıyordu.

Yapılan incelemeler sonucunda fuhuş için günübirlik evlere giden erkekler, gittikleri yerlerde "yarasa kız" adını verdikleri kadın çete üyeleri tarafından kandırılarak gasp edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, "suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "yağma, nitelikli dolandırıcılık" ve "fuhuş" suçlarından zanlıların yakalanması için operasyon başlattı.

Ankara, Iğdır ve Antalya'da "yarasa kız" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emniyetin teknik ve fiziki incelemesi ile 82 kadın ve 76 erkeğin adresleri tek tek saptandı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler, düzenlenen operasyonda bir bir yakalandı.

115 kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.