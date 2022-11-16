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Frenleri tutmayan araç 25 metreden aşağı uçtu! O anlar kamerada

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Giriş: 16.11.2022 11:37
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yokuş aşağıya ilerleyen hafif ticari aracın şoförü, frenlerin tutmaması sonucu hemen hemen 25 metre yükseklikten apartman boşluğuna fırladı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansırken, yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olası bir facianın ucuz atlatıldığı kazaya ilişkin vatandaşlar, aynı yerde ikinci defa bir aracın apartman boşluğuna uçtuğunu belirterek hemen tedbir alınmasını talep etti.
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