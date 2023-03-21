21 Mart 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fren yerine gaza bastı markete daldı! Yer: İstanbul Pendik
İstanbul Pendik'te sürücüsünün kontrolünden çkan bir araç yol üzerinde bulunan markete girdi. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, kazada maddi hasar oluştu.
Pendik'te sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil cadde üzerindeki markete girdi. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kaza, saat 19.30 sıralarında Pendik Kurtköy Reyhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BOH 801 plakalı otomobil sürücüsü Bünyamin N. fren yerine gaza bastı.
Kontrolden çıkan araç cadde üzerindeki bir markete girdi. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken, otomobilde ve markette hasar meydana geldi. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.