09 Ocak 2024, Salı
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Fon vurgunu davasında yeni detaylar! Seçil Erzan’ın kırık telefonu incelendi
Türkiye'nin günlerce konuştuğu fon vurgunu davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Seçil Erzan'ın kırık telefonunun incelenmesiyle hazırlanan raporda, çantacı Ali Yörük'ün mesajları ortaya çıktı. Seçil Erzan ile yörük arasındaki yazışmalar olayın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşte 553 sayfalık bilirkişi raporunda yer alan o mesajlaşmaların detayları...