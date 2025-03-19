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Fırtına Erdek’te limanda bağlı tekneyi Biga’ya sürükledi

Fırtına Erdek'te limanda bağlı tekneyi Biga'ya sürükledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 19.03.2025 14:27
Balıkesir'in Erdek ilçesinde limanda bağlı olan 'Nurun Öyküsü' isimli teknenin bir hafta önce fırtına nedeniyle halatları koptu. Biga ilçesindeki Değirmencik limanına kadar sürüklenen tekne vatandaşlar tarafından bulundu. Deniz kirliliğine sebep olmayan ve hasar bulunmayan tekne hava şartları normale döndüğünde Sahil Güvenlik ekiplerince sahibine teslim edilecek.
Fırtına Erdek’te limanda bağlı tekneyi Biga’ya sürükledi
Fırtına Erdek’te limanda bağlı tekneyi Biga’ya sürükledi
Fırtına Erdek'te limanda bağlı tekneyi Biga'ya sürükledi
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