Fırtına Erdek’te limanda bağlı tekneyi Biga’ya sürükledi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde limanda bağlı olan 'Nurun Öyküsü' isimli teknenin bir hafta önce fırtına nedeniyle halatları koptu. Biga ilçesindeki Değirmencik limanına kadar sürüklenen tekne vatandaşlar tarafından bulundu. Deniz kirliliğine sebep olmayan ve hasar bulunmayan tekne hava şartları normale döndüğünde Sahil Güvenlik ekiplerince sahibine teslim edilecek.