Firari İBB müdürü nerede? İBB’nin İSTAÇ Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci aranıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ'taki görevinden ayrıldığı yönünde haberler çıkan Genel Müdür Mehmet Aslan Değirmenci'nin firari olduğu ortaya çıktı. Değirmenci, 2016'da genel müdürü olduğu petrol şirketinde sahte fatura düzenlediği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Değirmenci nerede? A Haber muhabiri Mehmet Karataş, son gelişmeleri aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN