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Firari İBB müdürü nerede? İBB’nin İSTAÇ Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci aranıyor

A Haber
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Giriş: 12.12.2021 10:27
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ'taki görevinden ayrıldığı yönünde haberler çıkan Genel Müdür Mehmet Aslan Değirmenci'nin firari olduğu ortaya çıktı. Değirmenci, 2016'da genel müdürü olduğu petrol şirketinde sahte fatura düzenlediği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Değirmenci nerede? A Haber muhabiri Mehmet Karataş, son gelişmeleri aktardı.
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