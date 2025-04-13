Fındık bahçelerinde ’don ve buzlanma’ ya karşı mücadele!

Düzce'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonrası fındık bahçelerindeki ağaçlar çiçek açarak filiz verdi. Ancak 2 gündür etkili olan soğuk hava ve kar yağışının fındığa zarar vermemesi için önlemler alındı. Fındık üreticileri fındık rekoltesi ve randımanının düşmemesi için gece saatlerinden itibaren bahçelerde saman ve benzeri malzemeleri yakarak dumanlama sistemi ile donla mücadeleye başladılar. Vatandaşların çalışmalarından haberdar olan Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de destek vererek, duman püskürtme makineleriyle sabaha kadar don nöbeti tuttular. Bu gece itibariyle de ekiplerin bahçelerde don nöbetine devam edeceği belirtildi.

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