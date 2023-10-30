Filistinli kızdan dünyaya çağrı: Dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşamak istiyoruz

Gazze'de Birleşmiş Milletler okuluna sığınmış bir kız. Arap ülkelerine ders niteliğinde bir çağrı yaptı, "Hepimiz ölüyoruz, neden hiçbir şey yapmıyorsunuz?" dedi. İşte Filistinli kızın yardım çığlığı…

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