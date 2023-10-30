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Filistinli kızdan dünyaya çağrı: Dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşamak istiyoruz

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Giriş: 30.10.2023 19:55
Gazze'de Birleşmiş Milletler okuluna sığınmış bir kız. Arap ülkelerine ders niteliğinde bir çağrı yaptı, "Hepimiz ölüyoruz, neden hiçbir şey yapmıyorsunuz?" dedi. İşte Filistinli kızın yardım çığlığı…
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