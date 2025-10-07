Filistin ve Türk Bayraklarını deniz altında açarak destek oldular

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırısının ikinci yılında, Filistin halkının adalet ve özgürlük mücadelesini unutturmamak amacıyla İstanbul’da ‘Zincirlerden Özgürlüğe’ Filistin farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Beşiktaş Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından deniz kenarında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Filistin’e destek veren pankart ve dövizler taşıdı. Daha sonra dalgıçların su altından Türkiye-Filistin bayrağını açarak destek verdi, dakbe dansı yaptı.

