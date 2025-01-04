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Ferdi Tayfur’un kızı Gasilhane’de fenalaştı! Ayırdınız beni babamdan

Ferdi Tayfur'un kızı Gasilhane'de fenalaştı! "Ayırdınız beni babamdan"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.01.2025 01:36
Güncelleme:04.01.2025 02:01
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan acı kaybın ardından tüm gözler, son dönemlerde gerginlik yaşadığı aile üyelerine çevrilmişti. Babası Ferdi Tayfur'un vefat haberinden sonra Tuğçe Tayfur'un iğnelerle ayakta durduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'u son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştığı görüldü. İşte o anlar...
Ferdi Tayfur’un kızı Gasilhane’de fenalaştı! Ayırdınız beni babamdan
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