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Fenomen akademisi kuruldu! Artık diplomalı olacaklar

A Haber
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Giriş: 29.03.2021 17:50
Güncelleme:29.03.2021 17:50
Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan fenomenler. Onların takipçileri vardı ama diplomaları yoktu. Artık var... Türkiye'nin ilk fenomen akademisi kuruldu. Milyonlarca takipçisi olan gençler 6 aylık bir eğitimden sonra sınava girecekler. O sınavı geçenlerse artık diplomalı fenomen olacak. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.
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