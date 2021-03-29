Fenomen akademisi kuruldu! Artık diplomalı olacaklar

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan fenomenler. Onların takipçileri vardı ama diplomaları yoktu. Artık var... Türkiye'nin ilk fenomen akademisi kuruldu. Milyonlarca takipçisi olan gençler 6 aylık bir eğitimden sonra sınava girecekler. O sınavı geçenlerse artık diplomalı fenomen olacak. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN