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Fenerbahçe'nin yıldızına dev talip! İngilizler yeni adresini duyurdular

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Giriş: 18.01.2024 09:30
Süper Lig ve Avrupa'da sezona bomba gibi giriş yapan Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla girdiği yolda takıma yeni takviyeler yaparak elini güçlendirdi. Bonucci ve Krunic transferleriyle taraftarın beklentisini karşılayan Kanarya'da gelen yıldızların yanı sıra yaprak dökümü de yaşanıyor. Fenerbahçe'ye büyük beklentiler ile gelen yıldız oyuncunun transferini İngilizler duyurdu. İşte detaylar...
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