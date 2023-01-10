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Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından bıçaklı saldırı! Canlı yayında sert tepki: İnsan mısın?

A Haber
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Giriş: 10.01.2023 09:52
İstanbul Zeytinburnu'nda derbi maçının ardından evine gitmek isteyen Galatasaray taraftarı, araç ile ilerleyen Fenerbahçe formalı kişinin yumruklu ve bıçaklı saldırısına uğradı. Derbi kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında görüntülere sert tepki gösterdi.
Canlı yayında sert tepki: İnsan mısın? CANLI YAYINDA SERT TEPKİ: İNSAN MISIN?

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Canlı yayında sert tepki: İnsan mısın?
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