10 Ocak 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından bıçaklı saldırı! Canlı yayında sert tepki: İnsan mısın?
İstanbul Zeytinburnu'nda derbi maçının ardından evine gitmek isteyen Galatasaray taraftarı, araç ile ilerleyen Fenerbahçe formalı kişinin yumruklu ve bıçaklı saldırısına uğradı. Derbi kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında görüntülere sert tepki gösterdi.