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Haberler Galeri Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından bıçaklı saldırı! Canlı yayında sert tepki: İnsan mısın?

Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından bıçaklı saldırı! Canlı yayında sert tepki: İnsan mısın?

İstanbul Zeytinburnu'nda derbi maçının ardından evine gitmek isteyen Galatasaray taraftarı, araç ile ilerleyen Fenerbahçe formalı kişinin yumruklu ve bıçaklı saldırısına uğradı. Derbi kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında görüntülere sert tepki gösterdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:53
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Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından bıçaklı saldırı! Canlı yayında sert tepki: İnsan mısın?

Derbi sonrası bıçakla üstüne yürüdü tekme tokat saldırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından bıçaklı saldırı! Canlı yayında sert tepki: İnsan mısın?

Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'nda kaydedildi.

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Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından bıçaklı saldırı! Canlı yayında sert tepki: İnsan mısın?

Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbi maçın ardından, evine gitmek isteyen Galatasaray taraftarı, aracıyla yoldan geçen Fenerbahçe formalı bir kişinin saldırısına uğradı.

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Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından bıçaklı saldırı! Canlı yayında sert tepki: İnsan mısın?

Saldırgan elindeki bıçakla aracından inerek, Galatasaray taraftarına önce hakaret etti.

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Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından bıçaklı saldırı! Canlı yayında sert tepki: İnsan mısın?

Daha sonra da tekme ve yumruklarla saldırdı.