10 Ocak 2023, Salı
Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin ardından bıçaklı saldırı! Canlı yayında sert tepki: İnsan mısın?
İstanbul Zeytinburnu'nda derbi maçının ardından evine gitmek isteyen Galatasaray taraftarı, araç ile ilerleyen Fenerbahçe formalı kişinin yumruklu ve bıçaklı saldırısına uğradı. Derbi kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında görüntülere sert tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:53
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