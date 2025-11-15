Feci kazadan acı haber geldi : Sürücü hayatını kaybetti

15 Kasım 2025, Cumartesi

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, lüks bir otomobil park halindeki TIR’a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün hastanede yapılan testte 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi
