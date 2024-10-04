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Fatih'te vahşet: Kadının kafasını kestikten sonra surlardan atlayarak intihar etti

Fatih'te vahşet: Kadının kafasını kestikten sonra surlardan atlayarak intihar etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 17:38
Güncelleme:04.10.2024 17:40
Fatih'te bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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