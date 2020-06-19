Fatih Sultan Mehmed’in ilk defa sergilenecek portresi tanıtıldı Video

Osmanlı İmparatorluğu’nun cihan padişahlarından Fatih Sultan Mehmed’in ilk defa sergilenecek portresi sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Milli Saraylar İdare Başkanlığı bünyesinde bulunan Resim Müzesi’nde sanatseverleri bekleyen portre basına tanıtıldı.

Osmanlı Devleti'nin 7'nci padişahı olan ve İstanbul'un fethi ile bilinen Fatih Sultan Mehmed'in Türk ressam Halil Paşa imzalı portresi ilk defa sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Milli Saraylar İdare Başkanlığı bünyesinde bulunan Resim Müzesi'nde sanatseverleri bekleyen portre basına tanıtıldı.

Sonbahara doğru ziyaretçilere açılması beklenen modern müzecilik donatılarına sahip Resim Müzesi'nin padişah portreleri salonunda birçok Osmanlı padişahının portrelerinin sergilenmesi bekleniyor.





"TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN PADİŞAH PORTRELERİ KOLEKSİYONUNA SAHİBİZ"



Resim Müzesi'nde bulunan padişah portreleri salonunun çok ilgi çekeceğini düşünen Milli Saraylar Resim Müzesi Yöneticisi Gülsen Kaya, " Büyük bir hazırlık var. Kalabalık bir ekip olarak çalışıyoruz. Sonbahardaki açılışımız için heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sanata doyacaklar. Müzemiz sadece güzel tabloların olduğu yer değil; tarih, sanat, kültür atölyesi gibi bilgilendirici bir müze olacak. Türkiye'nin en zengin padişah portreleri koleksiyonuna sahibiz. Sonbaharda padişah portreleri salonumuzun çok ilgi çekeceğini düşünüyorum" dedi.







"TOPKAPI SARAYI'NIN MİLLİ SARAYLAR BÜNYESİNE KATILMASIYLA KOLEKSİYONLARIMIZ DAHA DA ZENGİNLEŞTİ"



Milli Saraylar İdaresi olarak gurur duyduklarını belirten Kaya, " İlk defa sergilenecek portre Ressam Halil Paşa'nın Osmanlı Hanedanı Damadı Şerif Abdülmecid tarafından sipariş edilmiş. Fatih Sultan Mehmed'in en ünlü portresi saray ressamı Zonaro'nun yaptığı portresi. Zonaro anılarından tabloyu nasıl yaptığını anlatıyor. Çok başarılı bir çalışma. Biz Milli Saraylar olarak gurur duyuyoruz. Çok zengin bir koleksiyonumuz vardı, Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylara katılmasıyla daha da zenginleşti" dedi.