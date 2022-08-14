14 Ağustos 2022, Pazar
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Fahri Müfettiş'in kestiği ceza iptal olabilir mi?
Bir kişi, Fahri Trafik Müfettişi’nin kestiği cezaya itiraz etti ve ceza iptal edildi. Detayları İzmir’de bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğu aktardı.