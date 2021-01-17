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Faciayı ağaç engelledi! Canlarını zor kurtardılar
İznik'te kar yağışının yoğunluğu sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle uçurumdan aşağı uçuyordu. Ağacın engel olduğu kazada facia kıl payı atlatıldı.
İznik'te kar yağışının yoğunluğu sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle uçurumdan aşağı uçuyordu. Ağacın engel olduğu kazada facia kıl payı atlatıldı.