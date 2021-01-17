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Faciayı ağaç engelledi! Canlarını zor kurtardılar

İHA
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Giriş: 17.01.2021 17:18
Güncelleme:17.01.2021 17:23
İznik'te kar yağışının yoğunluğu sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle uçurumdan aşağı uçuyordu. Ağacın engel olduğu kazada facia kıl payı atlatıldı.

İznik'te kar yağışının yoğunluğu sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle uçurumdan aşağı uçuyordu. Ağacın engel olduğu kazada facia kıl payı atlatıldı.

Faciayı ağaç engelledi! Canlarını zor kurtardılar FACİAYI AĞAÇ ENGELLEDİ! CANLARINI ZOR KURTARDILAR
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Canlarını zor kurtardılar
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