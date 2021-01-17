17 Ocak 2021, Pazar
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Faciayı ağaç engelledi! Canlarını zor kurtardılar

'te kar yağışının yoğunluğu sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle uçurumdan aşağı uçuyordu. Ağacın engel olduğu kazada facia kıl payı atlatıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
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Faciayı ağaç engelledi! Canlarını zor kurtardılar

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Candarlı Mahallesi'nde kar kalınlığı 80 santimetreyi geçti.

Faciayı ağaç engelledi! Canlarını zor kurtardılar

Candarlı yolu üzerinde bir otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın uçurumdan aşağıya düşmesine ise bir ağaç engel oldu. Sürücü canını zor kurtardı.

Faciayı ağaç engelledi! Canlarını zor kurtardılar

Jandarma ekipleri kar yağışının yüksek olduğu kesimleri giriş ve çıkışa kapatırken, birçok kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden cezai işlem uygulandı.

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