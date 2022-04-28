Facianın 29. yılı... Ümraniye çöplüğünün yuttuğu hayatlar

İşte o faciada 39 kişi yaşamını yitirdi, bunlardan 12'sinin cansız bedenine hiç ulaşılamadı. Aradan 29 yıl geçti ancak yüreklerdeki yangın hiç sönmedi. Yakınlarını kaybeden aileler hala olayın etkisinde. Detaylar A Haber ekibinden Dilek Keşir ve kameraman Özkan Şafak'ın hazırladığı özel dosya haberimizden...

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