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Facianın 29. yılı... Ümraniye çöplüğünün yuttuğu hayatlar

A Haber
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Giriş: 28.04.2022 13:07
İşte o faciada 39 kişi yaşamını yitirdi, bunlardan 12'sinin cansız bedenine hiç ulaşılamadı. Aradan 29 yıl geçti ancak yüreklerdeki yangın hiç sönmedi. Yakınlarını kaybeden aileler hala olayın etkisinde. Detaylar A Haber ekibinden Dilek Keşir ve kameraman Özkan Şafak'ın hazırladığı özel dosya haberimizden...

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