Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Uzman isimden haftasonu için uyarı

Türkiye, bugünden itibaren yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "Eyyam-ı Bahur" sıcaklarının etkisine girecek. Uzmanlar, İstanbul'da sıcaklıkların 39 dereceye kadar çıkabileceğini söylüyor. Detayları A Haber muhabiri uzman isme sordu. Eyyam-ı bahur sıcakları ne kadar devam edecek? 2021 eyyam-ı bahur…

Mega kent İstanbul'da birkaç gündür sıcaklıklar çok daha fazla.

Her sene konuşulan 'çöl sıcakları', 'Afrika sıcakları' özellikle Eyyam-ı Bahur olarak biliniyor. Şu an İstanbul'da hava 34 derece ancak hissedilen daha fazla. Peki çöl sıcakları gerçekten geldi mi, ne kadar daha devam edecek?

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla ilgili A Haber ekranlarında açıklamalarında kritik açıklamalarda bulundu.

Dr. Güven Özdemir, A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın ''Eyyam-ı Bahur geldi mi, ne kadar daha devam edecek?'' sorularını şu ifadelerle yanıtladı:

YURDU ETKİSİ ALTINA ALDI

''Geldi. Orman yangınlarından da görüldüğü gibi tüm Türkiye haricinde İtalya ve Yunanistan'da da var bu yangınlar. Şu anda hakim olan sistem Güneydoğu'dan gelen basra alçak basıncı çok baskın olarak geldi. Çok kuvvetli sıcak rüzgarlar ile yurdumuzu etkisi altına aldı.''

''SICAKLAR YANGINLARI KÖRÜKLEYECEK''

''Orman yangınlarının çıkış sebebinin büyük kısmı bu. Sıcak olduğu için kurutuyor ve nemi azaltıyor. Akdeniz bölgesinde şu an nem %20 civarında. İstanbul'da Karadeniz'de %50- %60 civarında nem. Güney ve batı kesimlerimiz bu sıcaklıktan daha çok etkilenecek. Bu sıcaklıklar yangınları da körükleyecek.

Gelecek günlerde Afrika üzerinden gelen azor yüksek basın basıncının etkisiyle birlikte jet rüzgarlarının etkisiyle birlikte Afrika üzerinden gelen sıcaklıklar taşınacak.''

AFRİKA SICAKLARI EN ÇOK NE ZAMAN HİSSEDİLECEK?

''Azor yüksek basıncı Türkiye'yi daha çok yaz ve bahar aylarında etkisi altına alıyor. Zaman zaman Afrika'dan gelen sistemler kış aylarında toz bulutu şeklinde etkileyebiliyor ancak yaz aylarında daha çok sıcaklığı hissediyoruz.''

HAFTA SONU İÇİN UYARDI

Bu yüksek sıcaklıkların 2 hafta devam devam edeceğini belirten Dr. Özdemir, hafta sonu sıcaklar pik yapacağını, 36'nin üzerine çıkacak sıcaklıkların 40 dereceye dayanacağını söyledi.

KRONİK HASTALAR DİKKAT! 'O SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN'

Kronik hastalığı olanlar, astım, kalp, sara rahatsızlığı olanlar çok dikkat etmeli. Saat 10.00-17.00 arası dikkat edilmesi gerekiyor.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARINA KARŞI NE YAPMAK GEREKİYOR?

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, açıklamalarını şu ifadelerle sonlandırdı:

''Yüksek sıcaklıklar vücudun su ihtiyacını arttırıyor. Bol bol su tüketmemiz lazım ihtiyaçlarımızı saat 17.00'dan sonra gidermemiz lazım.''