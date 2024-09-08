Eyüpsultan'da yağmur nedeniyle inşaata duvar yıkıldı!

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Eyüpsultan'da bulunan bir inşaata ait duvar yıkıldı. Duvardan akan sular, yanda bulunan binanın bodrumuna doldu. Bodrum katındaki evini su basan ev sahibi Ünal Aburşu, “Hepsi zarar gördü, her şey komple bitik halde” diye konuştu.

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