Av. Aydoğan Ahıakın: Mansur Yavaş verdiği vaatleri yerine getirmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etmesi, siyasi kulislerde hareketliliğe neden oldu. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, gündemin Ankara'nın yatırımları ve kent projeleri olduğunu belirtti. Hukukçu Av. Aydoğan Ahıakın, A Haber canlı yayınında görüşmenin siyasi yansımalarını, kamuoyundaki değerlendirmeleri ve olası senaryoları ele aldı. Ankara'nın Mansur Yavaş döneminde yatırımlar konusunda beklentileri karşılayamadığını ifade eden Ahıakın, "Mansur Yavaş 58 kilometre metro yatırımı sözü vermişti. Daha 10 metrelik metro yatırımını bile gerçekleştiremedi" dedi.