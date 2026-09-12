Suudi Arabistan'dan Husilere hava saldırısı! Yemen'de iç savaş alevlendi

Suudi Arabistan yönetimi, İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı'ndaki kentleri ele geçirmesi ve Suudi Arabistan'a düzenlenen füze saldırısının ardından Husilere yönelik yeni bir hava saldırısı başlattı. Yemen'de hükümet güçleri ve Husiler arasında çatışma yaşanırken, Suudi Arabistan stratejik Doğu-Batı hattını tedbir amaçlı kapattığını duyurdu. Yemen'de iç savaş yeniden alevlenirken A Haber'e konuk olan emekli istihbarat albayı Coşkun Başbuğ ve gazeteci Mete Sohtaoğlu, bölgedeki saldırıların iç yüzünü ele alarak değerlendirmelerde bulundu.