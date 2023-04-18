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Eyüpsultan'da tartıştığı eski ortağını vurdu o anlar kamerada!

DHA
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Giriş: 18.04.2023 16:48
Eyüpsultan'da Özcan Akıllı tartıştığı eski iş ortağı Remzi Akıllı'ya silahla ateş etti. Bacağından yaralanan Remzi Akıllı hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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