26 Şubat 2025, Çarşamba
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Evlilikte 10 yıl alarmı! Boşanmaların çoğu ilk 10 yılda
Türkiye'de 2024 yılına ait evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı. 2024 yılında bir önceki yıla göre evlenenlerin sayısı arttı. Boşanmaların yüzde 55'i evliliğin ilk 10 yılında yaşandı. Rakamlar birlikteliklerin kritik eşikleri olduğunu ortaya koydu. Peki uzun evliliğin sırrı ne? Arkadaşlarımız araştırdı.