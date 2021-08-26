Evlilik hayali kuran Gizem’i sel suları hayattan kopardı

Gizem sel afetinin meydana geldiği Kastamonu Bozkurt’ta markette çalıştığı esnada sele kapılarak yaşamını yitirdi. Genç kızın annesi, kızının daha 1 ay önce nişanlandığını belirterek, “Kızım çok mutluydu” dedi.

Batı Karadeniz Bölgesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel afeti Kastamonu'nun Abana, Azdavay, Küre, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar, İnebolu ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara neden oldu. Bu ilçelerde pek çok bina ve iş yeri hasar aldı, onlarca araç sel sularıyla beraber Ezine Çayı üzerinden Karadeniz'e sürüklendi. Sel felaketinin meydana geldiği esnada markette çalışırken yakalanan Gizem Meryem Özgün, sele kapılarak öldü. Gizem Meryem Özgün'ün cansız bedeni, sel sularının çekilmesi ile 6 gün sonra bulunarak defnedildi.

"KIZIM 1 AY ÖNCE NİŞANLANDI, ÇOK MUTLUYDU"

Kızının evlilik hayali kurduğunu ve çok mutlu olduğunu söyleyen Gizem Meryem Özgün'ün annesi Türker Özgün, "Böyle bir acı anlatılmaz ki, çok üzgünüm. Kızım çok iyi birisiydi. Kızım evlenecekti. Nişanlandı, çok mutluydu. Benim kızım ekmeğinin peşine gitti. Bize burada iş vermediler kızıma. Benim çocuklarıma kimse iş vermedi burada. Ekmeğinin peşindeydi. Abana'dan sadece benim kızım hayatını kaybetti. Benim çocuklarıma iş verselerdi, böyle olmazdı. Bende bu acıyı yaşamazdım" dedi.

"DAHA DÜĞÜN ZAMANINI KONUŞMAMIŞTIK"

Düğün zamanını konuşamadan kızını kaybettiğini dile getiren acılı anne Türker Özgün, "Kızım nişan yapalı 1 ay oldu, daha düğün zamanını konuşmamıştık. Daha yeni nişanlıydı, düğün hazırlığımız henüz yoktu. Kızım çiçekleri çok severdi, o yüzden çiçek bakardı" diye konuştu.



GİZEM'İN EŞYALARI KOMANDOLARI DUYGULANDIRDI

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor. Ellerinde küreklerle zarar gören ve balçıkla kaplanan iş yerlerinin temizliğine yapan komandolar, Gizem Meryem Özgün'ün hayatını kaybettiği markette temizlik çalışması yaptığı sırada balçıkların içerisinde cep telefonunu buldu. Telefonun kabında 50 lira ile kredi kartı ve anahtarlar çıktı. Komandoları duygulandıran malzemeler, ailesine teslim edildi.