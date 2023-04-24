Evli kadının dünyası WhatsApp mesajıyla yıkıldı: Senin evdeki şerefsiz her gün benimle oluyor

İstanbul'da evli bir kadın WhatsApp'tan gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. Gönül G. 11 yıldır kocasıyla mutlu bir evlilik sürdürdüğünü düşünüyordu. Bir gün eşi Serdar G.'nin onu aldattığını öğrendi. Öğrenme şekli ise filmlerde görülen cinsten. İşte akılalmaz olayın detayları...

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