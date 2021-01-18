Evlat nöbetine bir aile daha katıldı! Aile sayısı 190 oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 504'üncü gününde de sürüyor. Van'da yaklaşık 6 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızları Gülcan için gelip, oturma eylemine katılan Necmettin Biçer ve Pınar Biçer ile aile sayısı 190 oldu. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

'BEN KIZIMI HDP'DEN İSTİYORUM'

Van'dan 2015 yılında kaçırılan kızları Gülcan için HDP il binası önüne gelerek, oturma eylemine katılan Necmettin ve Pınar Biçer ile eylemdeki aile sayısı 190 oldu. Kızının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Necmettin Biçer, kızına seslenerek, teslim olması yönünde çağrı yaptı. Biçer, "Kızımı buradan almadan gitmeyeceğim. Kızım ne olursa olsun gel, devletin güvenlik güçlerine teslim ol. Güvenlik güçleri seni en güzel şekilde karşılayacaktır. Ben o konuda rahatım, sen de rahat ol. Bir şekilde gel, teslim ol. Bu ülke hepimizindir. Ben kızımı HDP'den istiyorum. Çocukları nasıl götürmüşlerse o şekilde getirmek zorundalar. O gün, sabah kalktığımızda, odasında olmadığını fark ettik. Gittiği günden beridir herhangi bir haber alamadık" diye konuştu.