18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Evlat nöbetine bir aile daha katıldı! Aile sayısı 190 oldu

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı! Aile sayısı 190 oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2021 13:06
Güncelleme:18.01.2021 13:07
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 504'üncü gününde de sürüyor. Van'da yaklaşık 6 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızları Gülcan için gelip, oturma eylemine katılan Necmettin Biçer ve Pınar Biçer ile aile sayısı 190 oldu. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

'BEN KIZIMI HDP'DEN İSTİYORUM'

Van'dan 2015 yılında kaçırılan kızları Gülcan için HDP il binası önüne gelerek, oturma eylemine katılan Necmettin ve Pınar Biçer ile eylemdeki aile sayısı 190 oldu. Kızının kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Necmettin Biçer, kızına seslenerek, teslim olması yönünde çağrı yaptı. Biçer, "Kızımı buradan almadan gitmeyeceğim. Kızım ne olursa olsun gel, devletin güvenlik güçlerine teslim ol. Güvenlik güçleri seni en güzel şekilde karşılayacaktır. Ben o konuda rahatım, sen de rahat ol. Bir şekilde gel, teslim ol. Bu ülke hepimizindir. Ben kızımı HDP'den istiyorum. Çocukları nasıl götürmüşlerse o şekilde getirmek zorundalar. O gün, sabah kalktığımızda, odasında olmadığını fark ettik. Gittiği günden beridir herhangi bir haber alamadık" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ziyaret İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN HDP ÖNÜNDE EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZİYARET
Evlat nöbetindeki anne: HDP il binası olmadan hiçbir çocuk dağa gidemez EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: HDP İL BİNASI OLMADAN HİÇBİR ÇOCUK DAĞA GİDEMEZ
Son dakika: Evlat nöbetindeki anne: Kızımın annelik hakkını elinden aldılar SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: "KIZIMIN ANNELİK HAKKINI ELİNDEN ALDILAR"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
İtalya'dan Pfizer'a aşı davası
İtalya'dan Pfizer'a aşı davası
Barajlarda son durum ne?
Barajlarda son durum ne?
Hesabına para yattı! Korkudan sokağa çıkamıyor
Hesabına para yattı! Korkudan sokağa çıkamıyor
Bağda servet buldu
Bağda "servet" buldu
Sivrisinekler kansere çare olabilir mi?
Sivrisinekler kansere çare olabilir mi?
Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyor!
Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyor!
Dünyanın en nadir türlerinden
Dünyanın en nadir türlerinden
Kamera kayıttaydı! 1 saniye sonra dehşet
Kamera kayıttaydı! 1 saniye sonra dehşet
İstanbul felç oldu!
İstanbul felç oldu!
Böyle bahane yok! Bu halde yakalandı
Böyle bahane yok! Bu halde yakalandı
Faciadan bir taş kurtardı!
Faciadan bir taş kurtardı!
Daha Fazla Video Göster