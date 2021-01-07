Evlat nöbetindeki anne: HDP il binası olmadan hiçbir çocuk dağa gidemez







'ARACI OLMADAN, PKK ŞEHİRDEN ÇOCUK GÖTÜREMEZ'

2018 yılında HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ettiği tek oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, şunları söyledi:



"2018'de oğlumu terörün pençesine kaptırdım. 3 Eylül 2019'dan bu yana da HDP il binası önünde mücadele vermekteyiz. Kararlıyız sonuna kadar. Hakkımız olan evlatlarımızı onlardan koparıp almadan buradan gitmeyeceğiz. Bize soruyorlar, 'Niye diğer siyasi partilerin kapısına gidip oturmuyorsunuz' diye. Biz evladımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Kaybettiğimiz yerde de bulacağımıza inanıyoruz.