Van, 2011 yılında 7,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı: Erciş küllerinden yeniden ayağa kalktı

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 15 yıl geçti. Büyük yıkıma yol açan depremin ardından Erciş'te evler, okullar ve hastaneler yeniden inşa edildi. Ancak yakınlarını kaybedenlerin acısı hala ilk günkü gibi taze. Depremin ardından yeniden ayağa kalkan Erciş'te yaşananlar ve geride kalanların unutamadığı acılar, A Haber'in "Özel Dosya" haberinde ele alındı.