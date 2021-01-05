Son dakika: Evlat nöbetindeki anne: "Kızımın annelik hakkını elinden aldılar"

Kızı için eylemde olduğunu belirten anne Akkuş, "HDP bizim evimizi yıktı, ciğerimi yaktı. Yeter artık, çocuklarımızı getirsinler. 6 yıldır, 6 saniye sesini duymamışım. Biz onlara ne yapmışız, onlara oy verdik, meclise koyduk bu suç mudur? Onlara oy verdik diye bu cezayı mı karşılık buldular.