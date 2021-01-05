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Son dakika: Evlat nöbetindeki anne: "Kızımın annelik hakkını elinden aldılar"

Son dakika haberleri... Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 491’inci gününe girdi. Evlat nöbetindeki acılı anne "Kızımın annelik hakkını elinden aldılar" diyerek terör örgütü PKK ve HDP'ye isyan etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden 'a gelerek il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 491'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Akkuş, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı için 1,5 yıldır HDP il binası önünde beklediklerini söyledi.

Kızı için eylemde olduğunu belirten anne Akkuş, "HDP bizim evimizi yıktı, ciğerimi yaktı. Yeter artık, çocuklarımızı getirsinler. 6 yıldır, 6 saniye sesini duymamışım. Biz onlara ne yapmışız, onlara oy verdik, meclise koyduk bu suç mudur? Onlara oy verdik diye bu cezayı mı karşılık buldular.

Çocuklarımızı geri versinler, ellerini çocuklarımızın üstünden çeksinler. Götürülen çocukların hepsi Kürt'tür. Kızımın annelik hakkını ondan aldılar. Kapımız sonuna kadar açıktır kızım. Hepimiz dört gözle seni bekliyoruz kızım" dedi.

Son dakika: Evlat nöbetindeki anne: Kızımın annelik hakkını elinden aldılar SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNE: "KIZIMIN ANNELİK HAKKINI ELİNDEN ALDILAR"

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