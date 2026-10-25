Dünyada siber alarm! Yapay zekâ savaşın yeni aktörü mü oluyor

Savaşların yeni cephesi dijital dünyada şekilleniyor. Veriler, uydu ağları ve yapay zekâ, modern savaşların seyrinde giderek daha belirleyici hâle gelirken siber güvenlik tehditleri de artıyor. Dünyanın en yaygın web teknolojilerinden PHP'de tespit edilen iki kritik güvenlik açığı, uluslararası güvenlik kurumlarını harekete geçirdi. Avrupa'da bazı internet siteleri tedbir amacıyla erişime kapatılırken Türkiye'de Siber Güvenlik Başkanlığı geniş çaplı taramalar başlattı. Peki, dijital altyapılar ne kadar güvende? Olası siber saldırılara karşı hangi önlemler alınmalı? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı özel haberde siber güvenlik tehditleri mercek altına alındı.