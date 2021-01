İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP önünde evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Evlat nöbetindeki ailelerin insanlık tarihinin en onurlu mücadelesini ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Soylu, ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını illeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın bir zamanda burayı ziyaret edeceğini aktaran Bakan Soylu, "Tam 493 gündür burada anne yüreği, evladına sarılmak isteyen babalar; izzet ve insanlık mücadele veriyorsunuz. Ben buraya bir fert olarak gelmedim. Milletimizin her ferdi bu yaptığınız büyük mücadele karışında destek ve duası var. İnsanlık tarihinin en onurlu mücadelesini burada ortaya koyuyorsunuz. Sizlere minnettarız. Dün akşam saatlerinde Arnavutluk Başbakanı ile program bittikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanımıza bugün burada olacağımızı ifade ettiğimde Sayın Cumhurbaşkanımız, her birinize hem selamları hem muhabbetleri hem de sabır dilekleri var. Bir şey daha söyledi, inşallah yakın bir zamanda sizlerle beraber olacak. Eşi Emine hanımefendi, yılbaşında sizinle ilgili o kadar güzel cümleler, o kadar onurlu cümleler etti ki, bu şu demektir, her birimizin kalbi şu anda beraberdir. Bugün burada 185 aile oldu. Ama siz sadece 185 aile değilsiniz. Sadece bu meselede sıkıntı çeken, elini yüreğine basan ızdırap duyan aileler değilsiniz. Sizler öyle büyük bir kahramanca, öyle güçlü bir işin altına imza atıyorsunuz ki, terör örgütünün dağa çıkarmak istediği, aklını çelmek istediği gençlerimize siz bu çadırda sahip çıkıyorsunuz. Halinizle, söylediklerinizle ailelerine belki de kendi büyüklerinin yapmadığı nasihati buradan yapıyor ve evlatlarına hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini ifade ediyorsunuz.

'KİM SİZE HAREKET EDİYORSA, İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK SÖYLÜYORUM, HAKKINDAN GELMEYEN NAMERTTİR'



Destek mesajını yineleyen Bakan Soylu, ailelere yapılan hakareti, kendilerine yapılmış olarak kabul ettiklerini söyledi. Terör örgütünde yaşanan çözülmede, burada evlatları için nöbet tutan ailelerin emeği olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şunları söyledi: