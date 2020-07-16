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Evlat nöbetinde 15. kavuşma

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Giriş: 16.07.2020 15:11
Güncelleme:16.07.2020 15:13
Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Sever Fidan, terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuştu. Evladına kavuşan aile sayısı 15'e yükseldi.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Sever Fidan, terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuştu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek oturma eylemine katılan anne Fidan'ın 11 yıllık evlat hasreti, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde son buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesine gelen anne Sever Fidan, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olan, büyük özlem duyduğu oğlu Tayfur Fidan'a sarıldı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, anne Fidan 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Tayfur'u bağrına bastı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Tayfur Sever'in güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 15'e yükseldi.

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğluna, Hüsniye Kaya kızına, babaanne Halime Kadran torununa, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan kızına, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğluna, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna, anne Cahide Alkan oğluna, anne Şahize Altınkaynak kızına, engelli baba Cemal Ertaş güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Ramazan'a kavuşmuştu.

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