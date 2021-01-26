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Evlat nöbeti tutan annenin bir günü

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Giriş: 26.01.2021 12:46
Güncelleme:26.01.2021 13:42
Diyarbakır HDP il binası önünde 193 aile nöbet tutuyor. Bugüne kadar 21 aile evladına kavuştu. Annelerin simgesi olan Ayşegül Biçer kanser hastası. Nöbet tuttuğu için evine saldırı düzenlendi. Ölümle tehdit edildi. Ancak o bu tehditlerin hiçbirine aldırmadı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. İşte yüreği kan ağlayan Biçer'in hüzünle geçen bir günü...

Diyarbakır HDP il binası önünde 193 aile nöbet tutuyor. Bugüne kadar 21 aile evladına kavuştu. Annelerin simgesi olan Ayşegül Biçer kanser hastası. Nöbet tuttuğu için evine saldırı düzenlendi. Ölümle tehdit edildi. Ancak o bu tehditlerin hiçbirine aldırmadı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. İşte yüreği kan ağlayan Biçer'in hüzünle geçen bir günü...

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Evlat nöbeti tutan annenin bir günü
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