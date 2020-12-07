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PKK'nın tehdit ettiği anne A Haber'de: Amaçları bizi diri diri yakmak! Sonuna kadar onlara yetecek yüreğim var

A Haber
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Giriş: 07.12.2020 09:40
Güncelleme:07.12.2020 10:15
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki bir annenin evi yakılmak istenmişti. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, o annenin Ayşegül Biçer'in evine gidip yaşadıklarını sordu. Tehdit edilen anne Biçer, "Bunların amacı artık bizi diri diri yakmak öldürmek" ifadelerini kullanarak, "Bilmiyorlar ki karşılarında ne kadar cesur yürekli anneler olduğunu. Anneler davalarından vazgeçmeyeceğini. Davalarında sonuna kadar kararlı olduklarını. Bu mücadele devam edecek. Ki benim oğlumun mücadelesiydi bu saatten sonra korkuttukları her iki kızım için de mücadele edeceğim. Sonuna kadar onlara yetecek kadar yüreğim var." şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da evlat nöbetindeki bir annenin evi yakılmak istenmişti. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, o annenin Ayşegül Biçer'in evine gidip yaşadıklarını sordu.

Tehdit edilen anne Ayşegül Biçer:

KAPI VE PERDE ALEV ALMIŞTI

Saat 2.45 civarı tam yatacağımız sırada büyük kızımın anne diye seslenişiyle anne ateş kokusu geliyor dedi. Bu odayı kullanmıyoruz kışın kapalı bir oda diğer odaları kontrol ederken buradan alev yükseldiğini gördüm. Korkuluğu denemişler açamamışlar dışarıda kol olduğu için bunu rahatlıkla açmışlar. Ben geldiğimde kapı ve perde alev almıştı.

"SONUNA KADAR ONLARA YETECEK KADAR YÜREĞİM VAR"

Bunların amacı artık bizi diri diri yakmak öldürmek. Bilmiyorlar ki karşılarında ne kadar cesur yürekli anneler olduğunu. Anneler davalarından vazgeçmeyeceğini. Davalarında sonuna kadar kararlı olduklarını. Bu mücadele devam edecek. Ki benim oğlumun mücadelesiydi bu saatten sonra korkuttukları her iki kızım için de mücadele edeceğim. Sonuna kadar onlara yetecek kadar yüreğim var. Ve onlara karşı mücadele etmeye varım. Onlardan hiçbir şey istemedim sadece hakkım olan evladımı isterken beni öldürebilecek kadar karaktersiz bunlar. Ne gerekiyorsa güvenlik güçlerimize hakim ve savcılarımıza havale ediyorum. Failler bir an önce bulunsun. İnanıyorum ki çok güçlü bir devletimiz var failler bulunacaktır.

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