25 Eylül 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Evini temizledi canına kıydı… Kübra Aykut’u ölüme götüren sebep şöhret mi?
Sosyal medyanın büyük bir yalnızlığa sürüklediği yüzlerce insan var. Ölüme kadar sürükleyen bir yalnızlık bahsettiğimiz. Geçmişte örnekleri de var. Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un ölümü de yeniden gündeme taşıdı konuyu. Bir milyondan fazla takipçisi olan bir isimdi Aykut. Arkasında bıraktığı notta ise aslında ne kadar yalnız olduğunu anlatmıştı. İçinde bulunduğu durumu "günlerdir can çekişiyordum ama kimse görmedi" diyerek özetledi.