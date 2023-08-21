Evi pansiyon gibi kullanıyorlar! Ranzalı oda kiralama dönemi

Yurt dışında uygun fiyata konaklamak isteyen gezginlerin hakim olduğu bir tabir "hostel". Bir odada birden fazla ranzanın bulunduğu ve uygun fiyata geceyi geçirebileceğiniz bu öğrenci işi konaklama mekanları artık İstanbul ilanlarında da kendini göstermeye başladı. Üstelik pansiyona dönüştürülen odalar aslında bir daireye ait. Ev sahipleri kira gelirlerini artırdıkları yetmezmiş gibi bir de öğrencilerden demirbaş yıpranma parası talep ediyor. Yani depozitodan farklı olarak geri ödeme almak hayal.

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