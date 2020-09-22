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Evden dışarıya adımını atmayan 104 yaşındaki nine koronavirüse yakalandı

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Giriş: 22.09.2020 17:45
Güncelleme:22.09.2020 22:17
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, dünyada koronavirüsü yenen en yaşlı hastalardan biri oldu. Ordu'da ise koronavirüse yakalanan iki kardeş 9 gün arayla hayatını kaybetti.

104 yaşında koronavirüsü yendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşayan Beyaz Kaplan, evden çıkmamasına rağmen koronavirüse yakalandı.

Kaplan, 18 günlük tedavi sürecinde zor anlar yaşadı.

Beyaz Kaplan, asırlık yaşına rağmen hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Ordu Ünye'de de Halis ve Hasan Sarı kardeşler, Beyaz Kaplan kadar şanslı değildi.

Tedaviye alınan 80'li yaşlarındaki iki kardeş 9 gün arayla hayatını kaybetti.

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