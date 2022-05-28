Ev arkadaşını bıçaklayan öldüren zanlıya 'haksız tahrik' indiriminden 18 yıl ceza

Ankara’da tartışma yaşadığı ev arkadaşını 4 bıçak darbesiyle katleden zanlı Erkan Murat’a haksız tahrik indirimi yapılarak 18 sene hapis cezası verildi. Cinayete kurban giden şahsın kardeşi cezasın tatmin etmediğini belirterek “Bunun her gün çıkma umudu var, hapisten kaçma umudu var af çıkma umudu var her gün bir umudu var. Ama bizim abimizi getirme umudumuz yok.” dedi.

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